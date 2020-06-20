«Сразу было понятно, что они неготовые вышли»: автор единственного гола ростовчан против "Сочи" о том, как это было
17-летний нападающий «Ростова», который оказался в самом неожиданном составе своей команды за всю историю, стал автором единственного гола в матче против «Сочи». «Желто-синие» открыли счет на 56-ой секунде встречи, чем шокировали не только противника, но и тысячи зрителей по всей стране.
В социальных сетях появилось видео, где автор гола Роман Романов поделился подробностями того матча. 17-летний игрок, не сдерживая эмоций показал, как хозяева допустили стремительный прорыв в штрафную и молниеносно отправили мяч в сетку.
Как оказалось, сочинцы растерялись от напора гостей.
- Сначала игры я сразу понял, что сочинцы вышли неготовые. Далее сделали вынос в штрафную зону, где я был на подстраховке. Хромов боролся, вырвал мяч у защитника и "катнул" мне. Я спокойно, в касание отправил мяч в угол, - прокомментировал единственный гол Романов.
Журналист "Матч-ТВ" Тимур Журавель спрашивает у парня, почему им не удалось развить преимущество, на что игрок дал точный ответ.
- Опыта не хватило, мне кажется, - уверено сказал Роман.
Роман Романов рассказывает, как забил гол "Сочи".
Напомним, матч закончился со счетом 10:1 в пользу «Сочи». Казалось бы разгром, но донские футболисты все равно стали героями. За них болели все россияне. После матча с критикой хозяев, которые выпустили против подростков основной состав, выступили многие спортсмены.
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ИСТОЧНИК KP.RU