«Нас продавливали. Сказывается их возраст»: старший тренер молодежки «Ростова» о результатах матча против «Сочи»

Старший и непосредственный тренер игроков, которые вчера вышли на поле против профессионалов «Сочи», высказался о результатах исторического матча. Заур Тедеев отметил, что 17-летним мальчишкам просто не хватило физической мощи, а соперник продавливал донскую защиту.

В матче против «Сочи» Тедеев постоянно находился на бровке стадиона, откуда следил за ходом игры. Стоит отметить, что команда практически не тренировалась из-за коронавируса, и многих ребят буквально выдернули из дома.

Тренер положительно высказался о результатах матча, несмотря на крупное поражение. Наставник «желто-синих» считает, что мальчишки получили ценный опыт.

- Сегодня из положительного только одно – футболисты дебютировали в столь юном возрасте в РПЛ, - признался тренер.

Кроме этого, он обратил внимание, что у многих есть мечты, чтобы в команде играли воспитанники клубной академии. 19 июня именно такие спортсмены вышли на поле против «Сочи».

- У нас сегодня их было 18. Из них – 16 игроков – все воспитанники ростовского футбола, - добавил Тедеев.

Он выразил уверенность, что, если бы в матче приняли участие спортсмены молодежного состава, ситуация могла обернуться по-другому.

— Это бы придало дополнительной мощности, которой не хватило ребятам. Понятно, что почти все мячи, которые мы пропускали, были связаны с тем, что нас продавливали. Это связь с возрастом наших игроков. Совсем юные мальчишки, - отметил старший тренер.

Стоит отметить, что во втором тайме команда заканчивала игру, когда на поле всего один игрок был 18-летний. Остальным – 16-17 лет. Однако это не помешало им показать достойный футбол. Вратарь "желто-синих" Денис Попов вообще стал легендой. Он отразил пенальти и сделал 15 сейвов, что стало абсолютным рекордом в РПЛ.

Напомним, матч закончился со счетом 10:1 в пользу хозяев. Гостям удалось открыть счет на первой минуте матча.

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