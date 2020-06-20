«Креатив обернулся против нас»: ФК «Сочи» извинились за шутку «школьник в болоте»

ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за неудачный мем «школьник в болоте», который они адресовали 17-летним игрокам донской команды, вышедшим на поле вместо основного состава. Глава пресс-службы приморского клуба попросил прощения у многотысячной аудитории – болельщиков «желто-синих» и всех, кто поддержал команду.

Пресс-атташе клуба Александр Груднев назвал это неуместной попыткой креатива пиарщиков «Сочи».

- Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством, - признался Груднев.

Ему действительно пришлось оправдываться перед всеми, кто поддержал 17-летних ребят в матче против «Сочи». Он упомянул, что пиарщики хотели привнести креатива, но что-то пошло не по плану.

- Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как все обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми».

Кроме этого, по словам руководителя пресс-службы «Сочи» сотрудники «погорячились». Он считает, что этот случай не отражает ценности клуба и профессиональную этику команды. Сейчас фото удалили из "инстаграма", но его скрин-шоты сохранились.

Соц. сети. ФК "Сочи"

Напомним, игра состоялась 19 июня в приморском городе на стадионе «Фишт». Болельщиков почти не было, зато были очень необычные футболисты. На поле вместе игроков основного состава «Ростова» вышли 17-летние подростки. Все они – воспитанники клубной академии. За их игрой наблюдала вся страна. Десятки и сотни тысяч людей болели за юных футболистов, которые не побоялись и вышли против более сильного соперника.

Стоит отметить, что многие из них совсем не тренировались из-за вируса, который привнес проблемы и взрослым игрокам «Ростова» - они ушли на карантин, после выявления инфекции у несколько спортсменов.

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