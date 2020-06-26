2020-06-26T17:03:17+03:00
Происшествия

Два года детей из Ростовской области насиловали в подвале

Жертвам было всего 10 и 13 лет
Иван ТИМОФЕЕВ
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На подозреваемого завели делоНа подозреваемого завели делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Шокирующая история произошла в Багаевском районе донского края. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, местный 21-летний житель измывался над подростками.

Угрожая их жизни, он затаскивал мальчиков возрастом 10 и 13 лет в подвал местного магазинчика, и там насиловал.

История продолжалась два года. Все это время ребята просто боялись кому-то рассказать о происходящем.

Однако правоохранители все равно узнали о случившемся и задержали изувера. На него завели уголовное дело, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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