2020-06-26T17:28:24+03:00
Общество

Представления не будет: в Ростове-на-Дону закрылся "Театр 18+"

К такому решение привели финансовые трудности
Дадаян Давид
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Не смотря на это, коллектив театра готовит новое представление. Фото: Театр 18+Не смотря на это, коллектив театра готовит новое представление. Фото: Театр 18+
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Сегодня стало известно, что "Театр 18+" закрался. Об этом сообщили на официальной стране учреждения в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе театра, закрыться пришлось из-за финансовых трудностей, с которыми в последнее время столкнулось руководство. Однако там же сообщили, что подготовка к предстоящим премьерам будет продолжена, не смотря на "безденежье".

– Театр продолжает погружаться в долги. Несмотря на то, что все работники ушли в отпуск без содержания на неопределенный срок, аренду мы продолжаем платить. Это, а также абсолютная непредсказуемость происходящего в стране и в мире заставило нас принять это непростое решение, – отметили представители театра.

Как видно, закрыться театр вынудила пандемии коронавируса. Из-за режима самоизоляции люди перестали посещать культурные учреждения. Это не могло не отразиться на материальном обеспечении "Театра 18+".

Интересно, что коллектив театра продолжает репетировать и готовить оперу "Это любовь". Половину от суммы, которая необходима для реализации постановки, удалось собрать с помощью зрителей. Премьера представления состоится в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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