2020-06-26T17:54:58+03:00
Звезды

«Ему бы не дала»: эротическая звезда Мария Лиман показала, как бы выглядела, родись она мужчиной

Получилось довольно симпатично, хотя модель считает иначе
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мария Лиман в мужском теле. Фото: Инстаграм звездыМария Лиман в мужском теле. Фото: Инстаграм звезды
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Звезда Playboy Мария Лиман воспользовалась популярным приложением FaceApp , обработав с его помощью свой портрет. В результате Мария из очаровательной девушки превратилась в не менее славного мужчину.

- Походу, в мужском теле я была бы гомосексуал... Короче, ничего бы особо не поменялось. Но не суть, такому чуваку я бы все равно не дала.... бы свои Инстаграм. А Вы, что думаете?

P.S. Блин, ну что за слюнявыи подросток? – прокомментировала Лиман фотографию.

Фолловеры сошлись во мнении, что быть парнем Лиман не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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