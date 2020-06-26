«Ему бы не дала»: эротическая звезда Мария Лиман показала, как бы выглядела, родись она мужчиной
Получилось довольно симпатично, хотя модель считает иначе
Мария Лиман в мужском теле. Фото: Инстаграм звезды
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Звезда Playboy Мария Лиман воспользовалась популярным приложением FaceApp , обработав с его помощью свой портрет. В результате Мария из очаровательной девушки превратилась в не менее славного мужчину.
- Походу, в мужском теле я была бы гомосексуал... Короче, ничего бы особо не поменялось. Но не суть, такому чуваку я бы все равно не дала.... бы свои Инстаграм. А Вы, что думаете?
P.S. Блин, ну что за слюнявыи подросток? – прокомментировала Лиман фотографию.
Фолловеры сошлись во мнении, что быть парнем Лиман не идет.
ИСТОЧНИК KP.RU