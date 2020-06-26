В ростовском аэропорту задержали отказавшегося надеть маску дончанина

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:39:47+03:00

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В аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону правоохранителями был задержан дебошир, который отказался надеть маску на время перелета.

Инцидент произошел на борту самолета, который готовился вылететь в Москву. О произошедшем очевидцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети. По их словам, один из пассажиров в грубой форме отказывался надеть защитную маску и оскорблял бортпроводников.

Экипажу самолета ничего не оставалось, кроме как вызвать полицию. Прибывшие на борт правоохранители задержали дебошира и вывели его из салона. Стоит отметить, что из-за этого инцидента вылет борта был задержан на целый час.

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ИСТОЧНИК KP.RU