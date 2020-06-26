За зверское убийство жены дончанин шесть лет проведет в колонии строгого режима
В донском регионе вынесли приговор мужчине, который жестоко расправился со своей женой.
53-летний житель Ростовской области еще в марте в хуторе Придонском вместе со своей 50-летней супругой распивал спиртные напитки. Пара беседовала и в ходе разговора мужчина приревновал свою даму сердца и набросился на нее. Он несколько раз ударил женщину кулаками по голове.
После этой расправы пострадавшую доставили в больницу, а та она скончалась от полученных травм. Ее супругу было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Суд признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде шести лет колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU