2020-06-27T10:06:43+03:00
Происшествия

В Сочи в море рухнул воздушный шар с пилотом

Пассажиров - влюбленную пару - удалось высадить до падения
Виктория Никитина
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В Сочи воздушный шар рухнул в мореВ Сочи воздушный шар рухнул в мореФото: "КП" Архив
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Вблизи поселка Головинка под Сочи в акваторию Черного моря рухнул потерпевший крушение воздушный шар.

Аэростат приземлился в воду примерно в трех километрах от берега. О том, что он вот-вот упадет спасателям сообщили очевидцы произошедшего.

- На борту находился один человек, горючее закончилось и сильный ветер уносил воздушное судно в направлении поселка Лазаревское, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели прибыли на катере к месту происшествия. Аэростат прямо на глазах понижался с огромной скоростью и скоро упал в море. И спасатели успели вовремя - они подняли на борт 35-летнего пилота, который оказался местным жителем. После чего они вынули из воды оболочку и прицепную кабину шара.

Спасенный пилот аэростата сообщил, что утром он отправился в полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие, которое пролегало по долине реки Шахе началось феерически, но вдруг погода резко поменялась, над морем значительно усилился ветер и шар стало сносить в море.

Молодую пару все-таки удалось спасти, пересадив на катер и отправив на берег. А сам пилот изо всех сил пытался долететь до земли, но его попытки успехом не увенчались.

Спасатели на катере доставили пострадавшего на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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