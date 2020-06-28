В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:12:36+03:00

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На площади Советов в Ростове-на-Дону отдыхающие велосипедисты повалили фонарь.

Инцидент произошел вчера, 27 июня, вечером. На площади собралась большая веселая компания молодых людей. Некоторые из ник катались на велосипедах. Потом им зачем-то пришло в голову повалить уличный фонарь. Об этом очевидцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети.

К публикации автор прикрепил фото, на котором запечатлены последствия инцидента. Пользователи в комментариях, разумеется, начали критиковать отдыхающих.

"Общество, которое мы заслуживаем… Отбросы одним словом", «Надеюсь, их найдут и они возместят ущерб из своего кармана. Потом удивляемся, что у нас в городе то свет не горит, то лавочки сломаны», - прокомментировали ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU