В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
На площади Советов в Ростове-на-Дону отдыхающие велосипедисты повалили фонарь.
Инцидент произошел вчера, 27 июня, вечером. На площади собралась большая веселая компания молодых людей. Некоторые из ник катались на велосипедах. Потом им зачем-то пришло в голову повалить уличный фонарь. Об этом очевидцы сообщили в одном из городских пабликов соцсети.
К публикации автор прикрепил фото, на котором запечатлены последствия инцидента. Пользователи в комментариях, разумеется, начали критиковать отдыхающих.
"Общество, которое мы заслуживаем… Отбросы одним словом", «Надеюсь, их найдут и они возместят ущерб из своего кармана. Потом удивляемся, что у нас в городе то свет не горит, то лавочки сломаны», - прокомментировали ростовчане.
ИСТОЧНИК KP.RU