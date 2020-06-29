Ливни с грозой и градом: на Дону объявлено штормовое предупреждение

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:07:37+03:00

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29 июня жителям Ростовской области на телефоны поступили сообщения, что в ближайшие сутки на Дону резко ухудшится погода. В ближайшие часы ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным спасательного ведомства, до конца этих суток местами ожидаются ливни с грозой. Поднимется ветер. Порывы могут достигать 23 метров в секунду. Есть вероятность выпадения осадкой в виде града.

Всем жителям Дона в ближайшие часы следует быть осторожными. Не стоит парковать машины под сухими деревьями или оставлять под ними коляски с детьми. Отметим, что на выходных в регионе была ясная и жаркая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU