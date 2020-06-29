В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины
За четыре месяца 2020 года на территорию Ростовской области прибыло 29,6 тысяч мигрантов. Интересно, что эта цифра меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего приезжих - из других регионов России, а из-за границы - всего несколько тысяч. Информацию предоставили в Ростовстате.
В подавляющем большинстве случаев миграционный обмен происходит с другими субъектами страны. Так за четыре месяца этого года 22,3 тысячи человек переехали на донскую землю. Интересно, что примерно такое же число - 21,8 тысяч - уехало из Ростовской области.
Кроме того, в донской регион приезжают люди и из других стран. В основном речь идет о жителях стран бывшего Советского Союза. Большинство - 4438 - прибыли из Украины, из Армении - 1243, Азербайджан - 323, Таджикистан - 225, Белоруссия - 50, Молдова - 46.
Всего из-за рубежа приехало 7334 мигрантов. Между тем, естественная убыль населения в региона составил 7419 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU