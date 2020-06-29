В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

За четыре месяца 2020 года на территорию Ростовской области прибыло 29,6 тысяч мигрантов. Интересно, что эта цифра меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего приезжих - из других регионов России, а из-за границы - всего несколько тысяч. Информацию предоставили в Ростовстате.

В подавляющем большинстве случаев миграционный обмен происходит с другими субъектами страны. Так за четыре месяца этого года 22,3 тысячи человек переехали на донскую землю. Интересно, что примерно такое же число - 21,8 тысяч - уехало из Ростовской области.

Кроме того, в донской регион приезжают люди и из других стран. В основном речь идет о жителях стран бывшего Советского Союза. Большинство - 4438 - прибыли из Украины, из Армении - 1243, Азербайджан - 323, Таджикистан - 225, Белоруссия - 50, Молдова - 46.

Всего из-за рубежа приехало 7334 мигрантов. Между тем, естественная убыль населения в региона составил 7419 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU