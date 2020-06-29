2020-06-29T14:51:34+03:00
Общество

В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины

На втором месте по числу приезжих - Армения
Дадаян Давид
Поделиться:
Тысячи людей переехали на Дон из других регионов.Тысячи людей переехали на Дон из других регионов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За четыре месяца 2020 года на территорию Ростовской области прибыло 29,6 тысяч мигрантов. Интересно, что эта цифра меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего приезжих - из других регионов России, а из-за границы - всего несколько тысяч. Информацию предоставили в Ростовстате.

В подавляющем большинстве случаев миграционный обмен происходит с другими субъектами страны. Так за четыре месяца этого года 22,3 тысячи человек переехали на донскую землю. Интересно, что примерно такое же число - 21,8 тысяч - уехало из Ростовской области.

Кроме того, в донской регион приезжают люди и из других стран. В основном речь идет о жителях стран бывшего Советского Союза. Большинство - 4438 - прибыли из Украины, из Армении - 1243, Азербайджан - 323, Таджикистан - 225, Белоруссия - 50, Молдова - 46.

Всего из-за рубежа приехало 7334 мигрантов. Между тем, естественная убыль населения в региона составил 7419 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова поделилась жарким снимком, сделанным на пляже в Калифорнии
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции
Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения
В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины
Ливни с грозой и градом: на Дону объявлено штормовое предупреждение
Через Волгодонск теперь будут ходить поезда
Ростовчанин угнал авто и попал на нем в ДТП
Новостройки Ростова: как купить квартиру выгодно и без посредников?
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек
Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом
Ростовчанин вынес из супермаркетов товаров на 150 тысяч рублей
В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир
В донской столице по неизвестной причине вспыхнула бетонная фабрика
Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией
В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан
Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым