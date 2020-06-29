Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:48:15+03:00

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Одна из звезд ростовского футбола - нападающий Элдор Шомуродов сегодня, 29 июня празднует свой день рождения. Талантливому футболисту исполнилось 25 лет. Клуб и болельщики поздравляют игрока в социальных сетях и на официальных страницах в интернете.

Шомуродов играет за "Ростов" с лета 2017 года. До этого выступал в Узбекистане, откуда он и родом. Успел поиграть и в составе сборной своей страны, за которую провел 43 матча и забил 20 голов.

Когда перешел в донской клуб, сразу стал показывать высокие результаты. Всего за "желто-синих" он провел 67 матчей в чемпионате России, где забил 16 голов.

Болельщики "Ростова" обожают Элдора за высочайшую технику игры и умение радовать фанатов красивыми моментами. Практически в каждой игре Шомуродов отличается мастерством и высокой реализацией. К примеру, в последней встречи на домашнем стадионе против "Арсенала" он совершил голевую передачу в штрафную, где Ионов головой отправил мяч в ворота соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU