Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения
Одна из звезд ростовского футбола - нападающий Элдор Шомуродов сегодня, 29 июня празднует свой день рождения. Талантливому футболисту исполнилось 25 лет. Клуб и болельщики поздравляют игрока в социальных сетях и на официальных страницах в интернете.
Шомуродов играет за "Ростов" с лета 2017 года. До этого выступал в Узбекистане, откуда он и родом. Успел поиграть и в составе сборной своей страны, за которую провел 43 матча и забил 20 голов.
Когда перешел в донской клуб, сразу стал показывать высокие результаты. Всего за "желто-синих" он провел 67 матчей в чемпионате России, где забил 16 голов.
Болельщики "Ростова" обожают Элдора за высочайшую технику игры и умение радовать фанатов красивыми моментами. Практически в каждой игре Шомуродов отличается мастерством и высокой реализацией. К примеру, в последней встречи на домашнем стадионе против "Арсенала" он совершил голевую передачу в штрафную, где Ионов головой отправил мяч в ворота соперника.
ИСТОЧНИК KP.RU