2020-06-29T15:48:15+03:00
Спорт

Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения

Нападающему исполнилось 25 лет
Дадаян Давид
Поделиться:
25-летний Элдор Шомуродов. Фото: ФК "Ростов"25-летний Элдор Шомуродов. Фото: ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Одна из звезд ростовского футбола - нападающий Элдор Шомуродов сегодня, 29 июня празднует свой день рождения. Талантливому футболисту исполнилось 25 лет. Клуб и болельщики поздравляют игрока в социальных сетях и на официальных страницах в интернете.

Шомуродов играет за "Ростов" с лета 2017 года. До этого выступал в Узбекистане, откуда он и родом. Успел поиграть и в составе сборной своей страны, за которую провел 43 матча и забил 20 голов.

Когда перешел в донской клуб, сразу стал показывать высокие результаты. Всего за "желто-синих" он провел 67 матчей в чемпионате России, где забил 16 голов.

Болельщики "Ростова" обожают Элдора за высочайшую технику игры и умение радовать фанатов красивыми моментами. Практически в каждой игре Шомуродов отличается мастерством и высокой реализацией. К примеру, в последней встречи на домашнем стадионе против "Арсенала" он совершил голевую передачу в штрафную, где Ионов головой отправил мяч в ворота соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Даша, вы точно рожали?»: Супруга Валерия Карпина поделилась сногсшибательным снимком в купальнике
"Хочу пол поменять": Звезда Playboy Мария Лиман рассказала о страхах своей матери
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике»: Юлия Ефимова поделилась жарким снимком, сделанным на пляже в Калифорнии
Штормовой ветер в Ростове-на-Дону повалил деревья на иномарки и коляску с ребенком
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции
Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения
В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины
Ливни с грозой и градом: на Дону объявлено штормовое предупреждение
Через Волгодонск теперь будут ходить поезда
Ростовчанин угнал авто и попал на нем в ДТП
Новостройки Ростова: как купить квартиру выгодно и без посредников?
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек
Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом
Ростовчанин вынес из супермаркетов товаров на 150 тысяч рублей
В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир
В донской столице по неизвестной причине вспыхнула бетонная фабрика
Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией
В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан
Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым