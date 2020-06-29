2020-06-29T18:43:43+03:00
Общество

В Ростове отремонтировали больше половины дорог из плана на год

В весенне-летний период объем работ существенно вырос
Юрий ПОЗДНЯК
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В жаркие летние месяцы дорожные службы работают круглосуточно. Фото: rostov-gorod.ruВ жаркие летние месяцы дорожные службы работают круглосуточно. Фото: rostov-gorod.ru
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В донской столице продолжаются работы по ямочному ремонту, которые ведутся городскими дорожными службами в течение всего календарного года.

За зиму бригады привели в порядок около 330 дорожных объектов общей площадью более 11 тысяч квадратных метров. Для заделывания ям и выбоин на ростовских магистралях работниками использовалась специальная литая асфальтобетонная смесь.

С наступлением теплого времени года - весны и лета - объем работ в городе значительно вырос. Теперь на объектах дорожной сети трудятся бригады 4-х заводов.

Отдыхать времени нет. Все работы ведутся специалистами в круглосуточном режиме.

- В жаркие летние месяцы дорожные службы используют традиционную смесь. Кроме того, в их арсенале есть еще одно эффективное средство для устранения дефектов — струйно-инъекционный метод. Его применяют для небольшого ямочного ремонта, заделки неглубоких трещин и выбоин, - рассказала руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Только за прошлую неделю на муниципальных дорогах ликвидировали ямы общей площадью более четырех тысяч кв. метров.

Как отметил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, все работы проведены подрядными организациями в рамках летнего содержания дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, а текущий ремонт позволяет поддерживать рабочее состояние дорожного полотна с минимальными вложениями.

- На этот год нами запланированы работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на площади порядка 109 тысяч кв.м. Половину этого объема мы уже выполнили. И работа будет продолжена, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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