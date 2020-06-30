Ростовчанку Марию Савенко поздравили с вековым юбилеем

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:53:46+03:00

В годы войны Мария Андреевна служила в рядах Советской Армии старшей медсестрой эвакуационного госпиталя. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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На этой неделе отметила столетний юбилей ростовчанка Мария Савенко. В годы войны Мария Андреевна служила в рядах Советской Армии старшей медсестрой эвакуационного госпиталя, имеет звание младшего лейтенанта медицинской службы, награждена Орденом Отечественной войны II степени.

Поздравить именинницу с праздником пришли первый заместитель главы Администрации города Юрий Овчинников и глава Первомайского района Валентин Кукин.

Гости подарили юбилярше подарки и выразили огромную благодарность за ее труд и выдающийся подвиг. Имениннице пожелали крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Напомним, в Неклиновском районе награда нашла героя, спустя 75 лет после подвига. На днях ее вручили 94-летнему ветерану, который даже не подозревал о награде.

ИСТОЧНИК KP.RU