2020-06-30T17:18:42+03:00
Общество

Алексей Логвиненко потребовал привести в порядок места отдыха ростовчан

Сейчас городские пляжи переполнены людьми, но безопасно ли там?
Юрий ПОЗДНЯК
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Купаться на целом ряде пляжей в Ростове пока небезопасно. Фото: rostov-gorod.ruКупаться на целом ряде пляжей в Ростове пока небезопасно. Фото: rostov-gorod.ru
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Жаркое лето и изнуряющий зной, окутавший донскую столицу в конце июня, вызвали у жителей Ростова непреодолимое желание оказаться рядом с прохладной водичкой. Поэтому неудивительно, что многие городские пляжи оказались переполнены отдыхающими. Такой ажиотаж подтолкнул властей города тщательно изучить готовность мест массового отдыха к наплыву людей, чтобы гарантировать им безопасность.

Проверка, проведенная ростовским инспекторским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по донскому региону, показала, что многие из пляжи толком не готовы к началу купального сезона, открывшегося с опозданием из-за пандемии коронавируса.

В частности, были выявлены необорудованные места, не включенные в перечень малых пляжей, рассказала глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

- Такие места находятся на песчаной косе на острове Зеленый в Пролетарском районе, на Цыганском озере в Советском районе, а также на участке бетонных конструкций на пересечении улицы Береговой и переулка Державинский в Кировском районе. Кроме того, в список ненадежных мест попали искусственные озера в балке ЖК «Суворовский» в Октябрьском районе донской столицы, - сообщила Мария Петрова.

Помимо этого, до настоящего времени не был установлен порядок функционирования пляжа на Ростовском море и пляжа на правом берегу реки Дон в Кумженской роще. Также освидетельствование не прошел пляж на острове Зеленый.

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко поручил соответствующим городским службам и главам районов принять безотлагательные меры по устранению выявленных недостатков.

Кроме того, градоначальник поручил ужесточить меры административного наказания к лицам, нарушившим КоАП РФ, при распитии спиртных напитков в общественных местах и оставлении несовершеннолетних детей без присмотра возле водоемов.

- Безопасность людей на водных объектах – это сегодня одно из важных направлений деятельности органов власти на местах. Предотвратить несчастные случаи на воде можно только слаженными действиями органов власти и общественности по контролю за местами массового отдыха, активизацией разъяснительной работы среди населения, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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