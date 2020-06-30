В Ростовской области обнаружили полицейского с переломом черепа

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:39:25+03:00

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Стража порядка с проломленной головой обнаружили на проселочной дороге в Ростовской области.

Инцидент произошел вблизи хутора Обуховка. 23-летний полицейский находился без сознания и его доставили в ростовскую больницу № 20. Медики после проведенного осмотра диагностировали у него перелом свода основания черепа.

- По предварительной информации, полицейский получил травмы после падения с багажника автомобиля ВАЗ-2107. Он ездил на авто со своим знакомым, тоже полицейским, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полицейский катался вместе со своим приятелем на машине. На момент происшествия оба правоохранителя не были на службе и находились в гражданской одежде. Теперь на приятеля пострадавшего составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки людей, отсутствие ОСАГО и управление неисправным транспортным средством.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области информацию о случившемся подтвердили и добавили, что сейчас по факту произошедшего проводится служебная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU