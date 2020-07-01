1 Июль 2020 2020-07-01T10:25:48+03:00

В клубе рассказали, кто из болельщиков сможет присутствовать на игре «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020

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Футбольный матч «Ростов» - «Краснодар» 1 июля 2020: кто сможет попасть на стадион «Ростов Арена». Об этом рассказали в пресс-службе желто-синих.

- На стадион смогут попасть большинство владельцев сезонных абонементов нашего футбольного клуба, - говорится в официальном сообщении. - Исключение - пригласительные абонементы, абонементы граждан старше 65 лет, а также детские абонементы до 14 лет.

Известно, что билетов в продаже не будет. Кроме того, в соответствии с санитарными правилами, которые введены из-за пандемии коронавируса, вход на стадион возможен только в перчатках, маске или респираторе. А еще, там же будет осуществляться температурный контроль. При этом, из-за требований социальной дистанции, места будут изменены. Все болельщики, имеющие право прохода на стадион, уже получили от клуба смс, в котором указано его новое место. Это сообщение необходимо будет показать. Также для входа необходимо предъявить абонемент и паспорт его владельца.

В полиции уже попросили пребывать на стадион заранее, чтобы избежать очередей.

Известно, что на сайте клуба и в соцсетях будут организованы текстовые трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU