В Ростовской области автомобиль «Рено» столкнулся с «КамАЗом»

1 Июль 2020 2020-07-01T10:49:16+03:00

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Во вторник, 30 июня, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла авария, в которой пострадал человек. Дорожное происшествие случилось около шести часов вечера рядом с поселком Каменоломни Октябрьского района.

- По предварительным данным, водитель «Рено Логан», совершая поворот налево, допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ», ехавший в том же направлении со стороны города Новошахтинска к поселку Каменоломни, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - В результате аварии пострадал водитель легковушки. На скорой мужчину отвезли в ближайшую больницу.

Водитель выжил чудом. Фото: УГИБДД России по РО.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой будут известны все обстоятельства случившегося.

Известно, что в тот же день в региона произошло ДТП, в котором пострадали пять человек - все они находились в легковушках-участницах аварии. Медики доставили их в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU