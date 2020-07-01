В центре Ростова в одном из старых домов обвалилась крыша
В донской столице в самом центре города в одном из старинных домов рухнула крыша.
Инцидент произошел в Ленинском районе города. В подъезде четырехэтажного дома, построенного в 1910 году рухнула крыша. Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.
- На лестничном марше произошло обрушение деревянной подшивки потолка. Медицинская помощь никому не потребовалась, - говорится в сообщении.
К дому незамедлительно приехали спасатели. В настоящее время там производятся работы по демонтажу поврежденной конструкции.
Местным жителям напомнили, что в подобных случаях необходимо звонить по телефону 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU