В Ростовской области борются с крупным лесным пожаром
К тушению привлеки вертолет
В Ростовской области горит лес. Фото: МЧС по РО
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Сегодня, первого июля, в Белокалитвинском районе на землях лесного фонда произошел крупный пожар.
ЧП случилось В 16.30. Площадь пожара - 11 гектаров. Существует угроза распространения огня.
- С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. Вертолёт МЧС России МИ-8 привлечён к тушению пожара в Белокалитвенском районе. На данный момент совершено уже 5 сбросов воды, - рассказали в пресс-службе МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU