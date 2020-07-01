2020-07-01T20:30:03+03:00
Общество

В Ростовской области борются с крупным лесным пожаром

К тушению привлеки вертолет
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области горит лес. Фото: МЧС по РОВ Ростовской области горит лес. Фото: МЧС по РО
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Сегодня, первого июля, в Белокалитвинском районе на землях лесного фонда произошел крупный пожар.

ЧП случилось В 16.30. Площадь пожара - 11 гектаров. Существует угроза распространения огня.

- С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. Вертолёт МЧС России МИ-8 привлечён к тушению пожара в Белокалитвенском районе. На данный момент совершено уже 5 сбросов воды, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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