Семь новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области назначили семь новых судей. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 30 июня.
В Ростовском областном суде назначили двух новых судей. Одну из должностей получила Ирина Гросс. Ранее она была судьей Матвеево-Курганского районного суда. Пост также занял экс-судья Зерноградского районного суда Виталий Саран.
Назначения также прошли в трех районных судах. Судьей Каменского районного суда стала Ирина Сытник. Должность в Морозовском районном суде получила Лазутина Полина Валерьевна. До этого она работала на судебном участке № 7 в Волгодонском судебном районе. В Шолоховском районном суде начал работать Александр Филимонов.
Судьями арбитражного суда стали Ольга Бычкова и Ася Фаргиева. Бычкова ранее работала в ведомстве в должности помощника судьи. Фаргиева руководила секретариатом председателя Арбитражного суда.
Напомним, в мае назначения прошли в Южном окружном военном суде и Арбитражном суде Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU