2020-07-02T12:53:40+03:00
Общество

Семь новых судей назначили в Ростовской области

Судьи заняли посты в областном, арбитражном и районных судах
СВЕТЛАНА ЛИСИЦЫНА
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В Ростовской области назначили новых судейВ Ростовской области назначили новых судейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области назначили семь новых судей. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 30 июня.

В Ростовском областном суде назначили двух новых судей. Одну из должностей получила Ирина Гросс. Ранее она была судьей Матвеево-Курганского районного суда. Пост также занял экс-судья Зерноградского районного суда Виталий Саран.

Назначения также прошли в трех районных судах. Судьей Каменского районного суда стала Ирина Сытник. Должность в Морозовском районном суде получила Лазутина Полина Валерьевна. До этого она работала на судебном участке № 7 в Волгодонском судебном районе. В Шолоховском районном суде начал работать Александр Филимонов.

Судьями арбитражного суда стали Ольга Бычкова и Ася Фаргиева. Бычкова ранее работала в ведомстве в должности помощника судьи. Фаргиева руководила секретариатом председателя Арбитражного суда.

Напомним, в мае назначения прошли в Южном окружном военном суде и Арбитражном суде Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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