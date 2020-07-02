В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидаются ливни и град с грозой
Ветер может усилиться до 20 — 23 метров в секунду
Осадки сохранятся до конца суток.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О надвигающихся осадках рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на Ростовский гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ближайшие часы погода изменится в южных, восточных и северных районах области. Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. Кроме того, ветер усилится до 20 — 23 метров в секунду.
Осадки сохранятся до конца суток 2 июля.
Напомним, на выходных в Ростове ожидается жара. Температура может достигать +34 - +36 градусов. Осадков в эти дни не предвидится.
ИСТОЧНИК KP.RU