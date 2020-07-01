Жару в +36 пообещали ростовчанам синоптики к концу недели

1 Июль 2020 2020-07-01T21:10:24+03:00

Скорость ветра будет не более пяти метров в секунду

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В донской столице температура к выходным поднимется до +36 градусов. Об этом сообщили в донском гидрометцентре.

В четверг ожидается облачная, но жаркая погода. Столбик термометра достигнет отметки +34 градуса Цельсия. В пятницу станет еще на один градус больше. Осадков в эти дни синоптики не прогнозируют.

В субботу и воскресенье по-прежнему будет облачно. А температура поднимется до +36 градусов. В понедельник в Ростове станет еще жарче, воздух прогреется до 37 градусов.

Во вторник к полудню температура уже составит +38 градусов. В ночное время температура может опуститься только до +20 градусов.

Скорость ветра в эти дни не превысит пяти метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU