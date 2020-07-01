2020-07-01T09:51:58+03:00
Общество

Грозовой фронт не покинет донскую столицу и сегодня

Гром грянет около полудня и вечером
Виктория Никитина
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В Ростове снова разразится грозаВ Ростове снова разразится грозаФото: "КП" Архив
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В донской столице снова загремит гром и засверкают молнии. Но это не отменяет жуткой жары. Ветерок будет дуть практически не ощутимо. Но, как говорил кот Леопольд: "Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем."

В утренние часы уже будет довольно тепло +20...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+31. Но немного похолодает к вечеру +25...+29. По прогнозам синоптиков, гроза в Ростове начнется около полудня, днем она ненадолго прекратится а потом снова разразится вечером.

Ветер сегодня сменит пять направлений: восточное, юг-восточное, южное, юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 43 до 65%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +31 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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