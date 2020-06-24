2020-06-24T09:51:10+03:00
Общество

Вечерняя гроза подпортит ростовчанам внеплановый выходной

Температура воздуха поднимется до +31 градуса
Виктория Никитина
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В Ростове вновь ожидается грозаВ Ростове вновь ожидается грозаФото: "КП" Архив
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В конце душного дня ростовчан освежит проливной дождь. Разразится гроза с громом и молнией, несмотря на то, что до этого будет стоять 30-градусная жара. Но при этом прохладный ветер будет дуть с севера.

В утренние часы уже будет довольно тепло +21...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+31. Но немного похолодает к вечеру +25...+28. По прогнозам синоптиков, проливной дождь с грозой в Ростове ожидается ближе к вечеру, а во все остальное время горожанам предстоит жариться под палящим солнцем.

Ветер сегодня сменит всего два направления: западное, и северное. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 37 до 58%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Водителей на дорогах будет поджидать влажность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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