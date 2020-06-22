Грозы и легкое похолодание ожидают ростовчан 22 июня

До донской столицы добрались грозы. Сегодня ростовчане в какое-то время смогут услышать раскаты грома и увидеть яркие вспышки молний, но дождя в этот момент не будет. Сильно возрастет и влажность воздуха, но почти стихнет ветер.

В утренние часы все еще будет довольно тепло +19...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+27. Но немного похолодает к вечеру +23...+26. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове будет лить ранним утром и после полудня, а во все остальное время будет только греметь гром и сверкать молнии.

Ветер сегодня сменит четыре направления: западное, юго-западное, северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать только влажность, к счастью, видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 89%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Видимость снизится до 700 метров.

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