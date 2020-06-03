Проливные дожди и гроза ожидают ростовчан 3 июня

Сегодня в течение дня ростовчанам как никогда не стоит выходить из дому. Гроза может застать врасплох любого, а поскольку в городе все закрыто, а прятаться под деревьями, как известно, плохая идея, поэтому стоит остаться дома.

В утренние часы будет довольно тепло +14...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +17...+20. Но немного похолодает к вечеру +16...+19. По прогнозам синоптиков, проливной дождь в Ростове будет лить почти целый день, гроза может закончиться только к вечеру. .

Ветер сегодня сменит пять направлений: западное, юго-западное, южное, северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 700 метров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 747-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 65 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Проливные дожди будут лить в Ростове целые сутки.

В связи с этим резко похолодает.

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