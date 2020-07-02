Губернатор Голубев анонсировал новые послабление "ковидных" ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал очередной этап снятия ограничений в условиях пандемии коронавирса. Отмена некоторых запретов может произойти буквально на днях.
По словам главы региона, это мера будет реализована с учетом объективной оценки эпидемиологической обстановки.
- Мы готовим новые решения, не исключено, что рассмотрим их уже завтра, - заявил Василий Юрьевич.
Он также добавил, что при отмене ограничений будут учитываться данные медиков и рекомендации Роспотребнадзора. Между тем, на данный момент в Ростовской области возобновили работу почти все отрасли бизнеса и предприятия. Не открылись полностью все еще рестораны и кафе, где торговать можно только на открытых площадках, а также бассейны и сауны.
Глава региона подчеркнул, что масочный режим на Дону сохраниться. Жителям все также необходимо надевать защитные маски в общественных местах и городском транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU