Губернатор Голубев анонсировал новые послабление "ковидных" ограничений

2 Июль 2020 2020-07-02T17:21:06+03:00

Уже на днях власти могут снять некоторые запреты

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал очередной этап снятия ограничений в условиях пандемии коронавирса. Отмена некоторых запретов может произойти буквально на днях.

По словам главы региона, это мера будет реализована с учетом объективной оценки эпидемиологической обстановки.

- Мы готовим новые решения, не исключено, что рассмотрим их уже завтра, - заявил Василий Юрьевич.

Он также добавил, что при отмене ограничений будут учитываться данные медиков и рекомендации Роспотребнадзора. Между тем, на данный момент в Ростовской области возобновили работу почти все отрасли бизнеса и предприятия. Не открылись полностью все еще рестораны и кафе, где торговать можно только на открытых площадках, а также бассейны и сауны.

Глава региона подчеркнул, что масочный режим на Дону сохраниться. Жителям все также необходимо надевать защитные маски в общественных местах и городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU