«Носить каблуки как монашки библию»: ростовская звезда Playboy рассказала, как покорила Америку
Модель Playboy из Ростова-на-Дону рассказала, как покорила Америку. Секреты успеха она раскрыла у себя на странице в социальных сетях.
По словам красавицы, в Нью-Йорке для модели важна уверенность в себе. Скромным девушкам, говорит Лиза, придется притворяться, пока это качество не появится. Чтобы стать звездой, нужно быть не только красивой, но яркой и запоминающейся. Не меньшее значение имеет стиль.
- Одевайтесь стильно, графично, желательно в черный. Каблуки носить как монашки библию — всегда и везде. Конкуренция в этом городе адская — дайте себе все шансы взять работу, - написала модель.
Лиза Кей также отметила, что в Америке можно на несколько месяцев остаться без работы. В такой ситуации остается только ждать и не сдаваться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Красотка из Playboy показала, как выглядеть стройнее на фото
Лайфхак от успешной модели оценили тысячи человек
Успешная модель, которая то и дело появляется на страницах популярных журналов, Лиза Кей продемонстрировала своим подписчикам актуальный лайфхак про то, как выглядеть стройными на фотографиях. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU