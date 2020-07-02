«Носить каблуки как монашки библию»: ростовская звезда Playboy рассказала, как покорила Америку

2 Июль 2020 2020-07-02T19:01:29+03:00

По словам Лизы Кей, чтобы стать моделью, нужно быть яркой, стильной и уверенной в себе

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Модель Playboy из Ростова-на-Дону рассказала, как покорила Америку. Секреты успеха она раскрыла у себя на странице в социальных сетях.

По словам красавицы, в Нью-Йорке для модели важна уверенность в себе. Скромным девушкам, говорит Лиза, придется притворяться, пока это качество не появится. Чтобы стать звездой, нужно быть не только красивой, но яркой и запоминающейся. Не меньшее значение имеет стиль.

- Одевайтесь стильно, графично, желательно в черный. Каблуки носить как монашки библию — всегда и везде. Конкуренция в этом городе адская — дайте себе все шансы взять работу, - написала модель.

Лиза Кей также отметила, что в Америке можно на несколько месяцев остаться без работы. В такой ситуации остается только ждать и не сдаваться.

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Успешная модель, которая то и дело появляется на страницах популярных журналов, Лиза Кей продемонстрировала своим подписчикам актуальный лайфхак про то, как выглядеть стройными на фотографиях. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU