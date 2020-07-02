2020-07-02T19:13:53+03:00
Происшествия

В Ростове ночью от элитного Mercedes злоумышленники оставили "рожки да ножки"

От автомобиля остался только каркас
Виктория Никитина
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В Ростове "раздели" элитную иномарку под покровом ночи. Фото: соцсетиВ Ростове "раздели" элитную иномарку под покровом ночи. Фото: соцсети
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В донской столице владелец элитной иномарки остался практически без автомобиля.

Инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля на улице Ленина в районе дома №48. Там владелец автомобиля Mercedes Е-класса оставил его "ночевать". Но, когда он утром вышел из подъезда, то просто опешил.

От машины не осталось практически ничего. "Потрудившиеся" ночью злоумышленники сняли четыре двери, два передних кресла, заднее сиденье, туннель до автоматической коробки передач и четыре колеса. Кроме того, автоворы разбили переднее стекло автомобиля.

Стоит отметить, что для того, чтобы снять все перечисленные детали, необходимы специнструменты. Кроме того, злоумышленникам наверняка потребовалась машина, что потом все это увести.

По данным портала DonDay.ru восстановление автомобиля стоимостью никак не меньше четырех миллионов обойдется владельцу в половину цены всей укомплектованной машины.

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В соцсетях ежедневно появляются фотографии «разутых» машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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