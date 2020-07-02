В Ростове появятся новые светильники и остановки
В донской столице запланировали замену уличных светильников и установку умных остановок. Работы будут производиться в рамках проекта "Умный город".
Он включает в себя три элемента: «Система уличного освещения города Ростова-на-Дону» и «Умные остановки» и модернизацию системы видеонаблюдения.
На улицах Ростова заменят 42 тысячи светильников на светодиодные, а затем интегрируют их с существующей системой управления. На эту часть работ будет потрачено 400 миллионов рублей. Эффект – 100% работоспособность освещения; оперативное управление; экономия ресурсов более 60% от потребления за 2019 год.
- «Умные остановки» представляют собой конструкции из современных вандалоустойчивых материалов с медиаэкранами, оснащенные бесплатной сетью передачи данных Wi-Fi, системой безопасности: видеонаблюдение с видеоаналитикой в рамках «Безопасного города» и передача сообщений о ГО и ЧС, а также полезными информационными сервисами для граждан города, - сообщил инвестор проекта, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
Будут заменены все устаревшие остановки по городу. Новые остановочные комплексы будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры и повышению туристической привлекательности города. Предполагается обновить 1200 остановок, начиная с центра города – Ленинского и Кировского района. Инвестиции в эту часть составят – более 700 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU