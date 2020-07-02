В Ростове появятся новые светильники и остановки

2 Июль 2020 2020-07-02T20:34:40+03:00

На них уйдет более 1,1 миллиарда рублей

Изменить размер текста: A A

В донской столице запланировали замену уличных светильников и установку умных остановок. Работы будут производиться в рамках проекта "Умный город".

Он включает в себя три элемента: «Система уличного освещения города Ростова-на-Дону» и «Умные остановки» и модернизацию системы видеонаблюдения.

На улицах Ростова заменят 42 тысячи светильников на светодиодные, а затем интегрируют их с существующей системой управления. На эту часть работ будет потрачено 400 миллионов рублей. Эффект – 100% работоспособность освещения; оперативное управление; экономия ресурсов более 60% от потребления за 2019 год.

- «Умные остановки» представляют собой конструкции из современных вандалоустойчивых материалов с медиаэкранами, оснащенные бесплатной сетью передачи данных Wi-Fi, системой безопасности: видеонаблюдение с видеоаналитикой в рамках «Безопасного города» и передача сообщений о ГО и ЧС, а также полезными информационными сервисами для граждан города, - сообщил инвестор проекта, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Будут заменены все устаревшие остановки по городу. Новые остановочные комплексы будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры и повышению туристической привлекательности города. Предполагается обновить 1200 остановок, начиная с центра города – Ленинского и Кировского района. Инвестиции в эту часть составят – более 700 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на набережной плитку заменят на гранит.

На этой неделе начинается второй этап реконструкции.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU