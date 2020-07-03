Жара до 41 градусов в Ростове-на-Дону: в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности

3 Июль 2020 2020-07-03T11:41:32+03:00

От жары спастись не просто. Фото: Александр АБРАМОВ

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Жителям Ростовской области в ближайшие дни придется очень не просто. Региональное Управление МЧС распространило предупреждение о чрезвычайной пожароопасности, которая ожидается в ближайшие дни на Дону.

- В связи с чем существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер, на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне, - рассказали там.

При этом сотрудники ведомства ссылаются на данные синоптиков региона. А именно - во второй половине дня с четвертого по седьмое июля в Ростовской области ожидается сильная жара от 40 до 41 градусов.

- Будьте внимательны к собственному здоровью! Избегайте длительного пребывания на солнце, - предупредили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.

Чтобы справиться с жарой, нужно не только правильно одеваться, но и питаться.

ИСТОЧНИК KP.RU