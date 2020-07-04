В Ростове из-за открытого люка на дороге произошла серьезная авария
Машина вылетела на обочину и протаранила другой автомобиль
Обстоятельства ДТП выясняютсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В донской столице накануне вечером, третьего июля, произошла серьезная авария. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на улице Ленина, 52, «Киа Рио» угодила в открытый люк. После чего водитель не справился с управлением, машину занесло на обочину, и она протаранила припаркованный «Вольво».
- Этот люк там уже как дня 3-4 открыт. Сначала ветка в нем торчала. А вчера этой спасительной ветки не стало. Так что его не только что открыли, уже давно там колеса люди оставляют, - прокомментировал пользователь Денис Петров.
ИСТОЧНИК KP.RU