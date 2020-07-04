На федеральной трассе легковое авто въехало в фуру: один человек погиб

4 Июль 2020 2020-07-04T13:07:27+03:00

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Сегодня, четвертого июля, на федеральной трассе М-4, в Красносулинском районе, водитель автомобиля «Хендэ Солярис», по предварительным данным, не справился с управлением и слетел с трассы и столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком «Рено Магнум».

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажирка 2001 г.р. Госпитализирована. По факту дтп проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU