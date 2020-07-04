Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: жара в городе достигнет 40 градусов

4 Июль 2020 2020-07-04T15:40:56+03:00

В Ростове в ближайшее время осадков не ожидается Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: рассказываем, какой будет рабочая неделя

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Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: в донской столице ближайшие дни сохранится жаркая и сухая погода.

По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июля, в Ростове солнечно, температура воздуха будет 37 градусов днем.

В понедельник, 6 июля, - еще жарче. +38 днем. Без осадков.

Во вторник, 7 июля, + 40, на небе – ни облачка.

В среду, 8 июля, +36 днем. В четверг, 9 июля, +31 градус, без осадков.

В пятницу, 10 июля, +32, солнечно.

В субботу, 11 июля, +34 днем, ясная погода. В воскресенье, 12 июля, +32 градуса, облачно и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU