Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: жара в городе достигнет 40 градусов
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: рассказываем, какой будет рабочая неделя
В Ростове в ближайшее время осадков не ожидаетсяФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Прогноз погоды в Ростове-на-Дону с 5 июля по 12 июля 2020: в донской столице ближайшие дни сохранится жаркая и сухая погода.
По прогнозам синоптиков, завтра, 5 июля, в Ростове солнечно, температура воздуха будет 37 градусов днем.
В понедельник, 6 июля, - еще жарче. +38 днем. Без осадков.
Во вторник, 7 июля, + 40, на небе – ни облачка.
В среду, 8 июля, +36 днем. В четверг, 9 июля, +31 градус, без осадков.
В пятницу, 10 июля, +32, солнечно.
В субботу, 11 июля, +34 днем, ясная погода. В воскресенье, 12 июля, +32 градуса, облачно и без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU