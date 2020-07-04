Три детских сада закрыли в Ростовской области из-за коронавируса
Диагноз подтвердили у сотрудников
У сотрудников детских садиков нашли коронавирусФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донском регионе три детских сада закрыты из-за коронавируса. Один находится в Неклиновском районе. Там инфекцию нашли у медработника. Садик посещали всего девять детей.
В Волгодонске также у сотрудника детского сада нашли коронавирус, но с детьми он не контактировал. Еще одно учреждение также расположено в Волгодонске. Анализ на ковид взяли у воспитателя. Пока результаты анализа не готовы.
Все дошкольные учреждения закрыты до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU