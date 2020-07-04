2020-07-04T17:13:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Три детских сада закрыли в Ростовской области из-за коронавируса

Диагноз подтвердили у сотрудников
Иван ТИМОФЕЕВ
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У сотрудников детских садиков нашли коронавирусУ сотрудников детских садиков нашли коронавирусФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донском регионе три детских сада закрыты из-за коронавируса. Один находится в Неклиновском районе. Там инфекцию нашли у медработника. Садик посещали всего девять детей.

В Волгодонске также у сотрудника детского сада нашли коронавирус, но с детьми он не контактировал. Еще одно учреждение также расположено в Волгодонске. Анализ на ковид взяли у воспитателя. Пока результаты анализа не готовы.

Все дошкольные учреждения закрыты до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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