2020-07-04T18:30:00+03:00
Общество

Лжебанкир украл у дончанина 110 тысяч рублей

Подозреваемый представился сотрудником службы безопасности одного из банков
Иван ТИМОФЕЕВ
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В отношении мошенника возбудили делоВ отношении мошенника возбудили делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В отдел полиции «Красносулинский» обратился местный житель с заявлением о краже денег с его банковского счета. Мужчина сообщил, что ему позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств.

- Для этого телефонный мошенник попросил продиктовать данные карты, которая привязана к этому счету, а также сказать секретный код из смс-сообщения. После этого потерпевшему пришло смс о списании денежных средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сумма ущерба составила 110 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что видел профилактические ролики, но не знал, что сотрудники банка не звонят своим клиентам.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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