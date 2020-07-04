В Ростове-на-Дону водитель маршрутки поскандалил с пассажиром, заступившимся за пенсионерку
В донской столице, третьего июля, произошла ссора между водителем маршрутки и пассажиром. Как рассказали в городских соцсетях очевидцы, мужчина заступился за бабушку, которую шофер не пускал в салон.
- Водитель не хотел ее брать, так как у неё – удостоверение, и она должна была ехать бесплатно. Плюс, когда она только собралась заходить в салон, и поставила ногу на ступеньку, он тут же начал движение, - написал в паблике свидетель инцидента.
По словам очевидца, дело почти дошло до драки. Не желая скандалить в салоне, мужчины вышли на улицу и начали толкаться.
- Пацан - красавчик, респект! А народ, нет, чтобы поддержать, наоборот кричат «Не трогайте его, нам ехать нужно!" Каждый о себе думает, пока самого не коснется, - прокомментировали ситуацию в паблике.
ИСТОЧНИК KP.RU