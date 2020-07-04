В Ростове-на-Дону мужчина ударил сына несколько раз кулаком по голове

4 Июль 2020 2020-07-04T20:47:24+03:00

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Сегодня, 4 июля, около отдыхающая на Соленом озере стала свидетельницей семейных разборок.

- Жара, отдых, люди купаются, дети шалят, почему нельзя без алкоголя и жестокости?! Мужчина на фото несколько раз ударил кулаками по голове мальчика (видимо, его сын). Ребенок согнулся и сидел так, как на фото, и плакал достаточно долго. Никто не отреагировал, хотя вокруг были десятки людей, - написала ростовчанка в городском паблике. - Я сразу сфотографировала этого жестокого мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU