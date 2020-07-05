В Ростове-на-Дону загорелся жилой дом

5 Июль 2020 2020-07-05T11:23:48+03:00

С огнем боролись 19 спецмашин. Фото: МЧС по РО

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В донской столице ночью, 4 июля, произошло ЧП. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, по адресу 26 Линия, дом 16 произошло загорание частного трехэтажного жилого дома.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В четыре часа утра пожар был локализован, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

В пять утра зафиксировали полную ликвидацию пожара.

С огнем боролись 59 человек. Работали 19 спецмашин. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU