2020-07-05T12:08:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом на Дону превысило 10 тысяч человек

За сутки инфекцию подхватили 93 человека
Иван ТИМОФЕЕВ
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93 человека за сутки заболели ковидом. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области93 человека за сутки заболели ковидом. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Правительство Ростовской области озвучило последние данные по ситуации с коровирусом в Ростовской области. Так, на 5 июля, ковидом заболели еще 93 человека. Таким образом общее число заболевших достигло 10075 человек.

За весь период в области выздоровели уже 6823 заболевших.

- Среди новых заболевших 33,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43% - от 46 до 65 лет, 18,3% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет, 3,2% - дети. Лечение в стационарах получают 630 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 29,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 33 человека, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

В регистре умерших - еще два человека с COVID-19. Это 61-летний мужчина с онкозаболеванием, хроническим заболеванием печени, который поздно обратился за медицинской помощью, а также 57-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и прогрессирующим неврологическим заболеванием.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 139 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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