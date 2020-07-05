Ростовская область вошла список регионов, в которых ожидается аномальная жара
Столбик термометра превысит 40 градусов
По такой погоде самое время отправится на пляжФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
Жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России, сообщает Гидрометцентр России.
Ростовская область – в их числе. По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, а также завтра, 6 июля, температура воздуха будет 40-41 градус.
Отметим, что вся следующая неделя будет солнечной, осадков не ожидается.
Также жару прогнозируют в Белгородской, Тамбовской областях. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров поднимутся до 39-40 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU