Ростовская область вошла список регионов, в которых ожидается аномальная жара

5 Июль 2020 2020-07-05T12:28:24+03:00

По такой погоде самое время отправится на пляж Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

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Жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России, сообщает Гидрометцентр России.

Ростовская область – в их числе. По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, а также завтра, 6 июля, температура воздуха будет 40-41 градус.

Отметим, что вся следующая неделя будет солнечной, осадков не ожидается.

Также жару прогнозируют в Белгородской, Тамбовской областях. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров поднимутся до 39-40 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU