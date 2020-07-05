«Убью всех ножом»: в Ростове-на-Дону покупательница набросилась на кассира

5 Июль 2020 2020-07-05T14:14:41+03:00

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Накануне, 4 июля, в донской столице, в супермаркете «Апекс» произошло ЧП. Как рассказали в городских пабликах очевидцы, покупательница накинулась на кассира с кулаками. Причина конфликта не известна.

- Женщина в синем платье напала на кассира, но та хорошо ей ответила. Также покупательница кричала, что "убьёт всех ножом". Говорят, что она не совсем адекватна, ходит по магазинам и достаёт продавцов, - написала свидетельница инцидента.

- Вот это история... нарочно и не придумаешь, - прокомментировал пост подписчик паблика.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростове сильно повздорили водитель маршрутки и пассажир. Дело едва не закончилось рукоприкладством.

ИСТОЧНИК KP.RU