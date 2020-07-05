«Убью всех ножом»: в Ростове-на-Дону покупательница набросилась на кассира
Накануне, 4 июля, в донской столице, в супермаркете «Апекс» произошло ЧП. Как рассказали в городских пабликах очевидцы, покупательница накинулась на кассира с кулаками. Причина конфликта не известна.
- Женщина в синем платье напала на кассира, но та хорошо ей ответила. Также покупательница кричала, что "убьёт всех ножом". Говорят, что она не совсем адекватна, ходит по магазинам и достаёт продавцов, - написала свидетельница инцидента.
- Вот это история... нарочно и не придумаешь, - прокомментировал пост подписчик паблика.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростове сильно повздорили водитель маршрутки и пассажир. Дело едва не закончилось рукоприкладством.
ИСТОЧНИК KP.RU