2020-07-05T17:31:55+03:00
Общество

Ростовчанка просит помочь инвалиду, собирающему подаяние в сорокаградусную жару

Мужчина без ног каждый день сидит около рынка
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мужчина каждый день просит милостыню около "Привоза". Фото: соцсетиМужчина каждый день просит милостыню около "Привоза". Фото: соцсетиФото: Иван ТИМОШИН
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В социальных сетях жительница донской столицы обратилась с просьбой к неравнодушным гражданам. Ростовчанка просит совет о том, как помочь пожилому мужчине, который просит милостыню.

- Помогите, пожалуйста, советом! На рынке «Привоз» возле перехода каждый день сидит мужчина. Сейчас такая жара, он сидит прямо на солнце. Мужчина взрослый, не разговаривает. Хотели помочь пересесть в тень, он головой мотает. Видно, что ему жарко....Это издевательство какое-то! Человек сидит на адской жаре, чтобы прокормить себя, - написала ростовчанка.

Подписчики группы посоветовали ей позвонить в полицию.

Но был и такой комментарий: «Человек работает и получает за это зарплату, не трогайте его, если бы ему нужна была помощь, давно бы уже за ней обратился».

ИСТОЧНИК KP.RU

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