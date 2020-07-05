Под предлогом телефонного звонка украл 100 тысяч: в Ростове задержали подозреваемого в мошенничестве

5 Июль 2020 2020-07-05T18:10:09+03:00

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В дежурную часть полиции Пролетарского района с заявлением о краже с банковского счета обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ему пришло смс-сообщение о переводе денег на сумму более 109 тысяч рублей, но сам он данной услугой не пользовался.

- Оказалось, что кражу совершил 31-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Накануне преступления у мужчин состоялась встреча. Под предлогом звонка фигурант попросил у потерпевшего

телефон. Как только мобильник оказался в руках, подозреваемый зашел в приложение и с помощью него перевел на свой счет крупную сумму денег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU