В Ростове маршрутка протаранила забор

5 Июль 2020 2020-07-05T19:56:56+03:00

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Сегодня, 5 июля, в донской столице произошла авария с участием маршрутки. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

- На момент ДТП в салоне находилось 4 пассажира. В результате ДТП предварительно никто не пострадал, - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что авария случилась утром на Немировича-Данченко.

ИСТОЧНИК KP.RU