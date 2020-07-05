В Ростове маршрутка протаранила забор
ЧП произошло на Немировича-Данченко
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Сегодня, 5 июля, в донской столице произошла авария с участием маршрутки. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.
- На момент ДТП в салоне находилось 4 пассажира. В результате ДТП предварительно никто не пострадал, - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что авария случилась утром на Немировича-Данченко.
ИСТОЧНИК KP.RU