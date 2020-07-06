Слониха Эколь из ростовского зоопарка переедет в столичный цирк

6 Июль 2020 2020-07-06T12:52:49+03:00

В Москве у нее будет собственный вольер с бассейном

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Слониху из ростовского зоопарка Эколь перевезут в Большой московский цирк братьев Запашных. Там она будет жить в отдельном вольере с бассейном. К ней приставят настоящих профессионалов своего дела, среди которых именитые артисты и дрессировщики. Об этом сообщили на сайте ростовского зоопарка.

В этом году Эколь исполнилось три года. С каждым днем она становится все больше, ее сила крепнем. Молодая слониха с интересом познает мир. Пока она питалась маминым молоком, жила в отдельном вольере со своей сестрой, но сейчас ее переместили ко всем остальным родственникам.

Зоопарки всегда обмениваются животными, чтобы качественно улучшить их жизнь. Планомерно подбираются лучшие условия для их обитания. Этот случай не стал исключением. Сотрудники ростовского питомника искали подходящее место для переезда молодой слонихи. Предложений было много, но выбор пал на большой московский цирк братьев Запашных. Там животное будет в безопасности.

В столице она будет жить в комфортных условиях: у нее будет собственный просторный вольер с бассейном, она сможет гулять в парке на территории цирка. К слонихе приставят настоящих мастеров своего дела, один из которых - народный артист РСФСР Сарват Бегбуди.

Эдгар Запашный со слонихой. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.

Многие ошибочно считают, что в цирках животные страдают и живут в невыносимых условиях. Но на деле все обстоит по-иному. Заслуженный артист России Борис Артемьев, всю жизнь проработавший в ростовском цирке, рассказал, что наши, отечественные дрессировщики относятся к животным с любовью.

По его словам, в России применяется особая техника дрессировки, в ходе которой жесткие меры применяются в исключительных случаях. В основном практикуются поощрения за выполненные команды. Такой подход стимулирует животных намного лучше, чем страх наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU