2020-07-06T18:12:45+03:00
Общество

В Ростове на ремонт школьного стадиона потратят почти 20 миллионов рублей

На эти деньги обновят спортивный объект вблизи школы на Новом поселении
Дадаян Давид
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Проект будущего стадиона. Фото: соц. сети.Проект будущего стадиона. Фото: соц. сети.
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В Ростове-на-Дону на ремонт стадиона вблизи школы №70 власти планируют потратить 19,6 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик обновит покрытие, установить резиновый пол, организует площадки для бега и многое другое. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила председатель ростовской городской думы Зинаида Неярохина.

По ее словам, работы должна быть завершены уже к 7 августа этого года. Подрядная организация по всем правилам оборудует футбольное поле, сделает дорожки для бега и занятий спортом. На территории появится забор и новая зона для воркаута с различными тренажерами.

Кроме того, будут отремонтированы трибуны стадиона и постелен новый газон. Также подрядчик займется покрытием. Будет заменено 5,5 тысяч квадратных метров асфальта и 4,5 тысяч квадратных метров "резинки".

В конечном итоге вблизи школы появится абсолютно новый спортивный комплект, где можно будет заниматься и футболом, и теннисом и баскетболом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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