2020-07-07T10:57:08+03:00
Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидается жара до +41 градуса

Высокая температура сохранится в течение 8 июля
Михаил Стрижев
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Жара сохранится в течение дня.Жара сохранится в течение дня.Фото: Александр АБРАМОВ
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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О жаре предупредили в пресс-службе донского ГУ МЧС со ссылкой на Росгидромет.

По данным синоптиков, высокая температура сохранится во второй половине дня 8 июля. Столбик термометра может достигать +41 градуса.

-Будьте внимательны к собственному здоровью! Избегайте длительного пребывания на солнце, - рассказали в ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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