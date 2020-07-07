В Ростовской области объявили штормовое предупреждение: ожидается жара до +41 градуса
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. О жаре предупредили в пресс-службе донского ГУ МЧС со ссылкой на Росгидромет.
По данным синоптиков, высокая температура сохранится во второй половине дня 8 июля. Столбик термометра может достигать +41 градуса.
-Будьте внимательны к собственному здоровью! Избегайте длительного пребывания на солнце, - рассказали в ГУ МЧС.
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Ветер станет немного сильнее, но в таких условиях это не спасает
Сегодня ростовчанам снова предстоит пережить еще один жаркий день. Палящее солнце не оставит, практически, никакого шанса от него скрыться. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU